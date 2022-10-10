Цього разу на своїй сторінці в Instagram артистка розмістила фото та відео з самого концерту та з закулісся, на яких вони позують із військовими.

"Кожна зустріч з нашими захисниками - це можливість подякувати і надихнути наших Героїв! Цього разу зустріли серед військових багатьох друзів, з якими познайомились в мирному житті на знімальному майданчику ТБ, на сцені театру…Шеф-кухар, актор, художник, вчитель…Тепер вони - ВОЇНИ СВІТЛА, які пішли захищати нашу рідну Україну!🙏🏻Вклоняємося вам, дорогі наші хлопчики!🙏🏻 Бережи вас, Боже, наші найрідніші!❤️🙏🏻Слава Збройним силам України!", — наголосила Сумська.

Українці в коментарях підтримали зіркову пару:

"Як багато ви робите для підтримки людей, що причетні до визволення країни! Безмежна подяка!";

"Неймовірні! Ви несете енергію! Заряджаєте енергетично і знімаєте зайвий негатив!🔥😍";

"Суперррр!!!Ви неймовірні підтримуєте і несете добро!!!Дуже люблю Вас!!!Щастя Вам❤️";

"Ви приголомшлива, я була на ваших спектаклях, неймовірна, талановита, красива жінка! Дякуємо за таку потрібну підтримку наших героїв!".

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