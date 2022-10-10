В этот раз на своей странице в Instagram артистка разместила фото и видео с самого концерта и закулисья, на которых они позируют с военными.
"Каждая встреча с нашими защитниками - это возможность поблагодарить и вдохновить наших Героев! На этот раз встретили среди военных многих друзей, с которыми познакомились в мирной жизни на съемочной площадке ТВ, на сцене театра... Шеф-повар, актер, художник, учитель... Теперь они - ВОИНЫ СВЕТА, которые пошли защищать нашу родную Украину! 🙏🏻Поклоняемся вам, дорогие наши мальчики! 🙏🏻 Береги вас, Боже, наши самые родные!❤️🙏🏻Слава Вооруженным силам Украины!"
Украинцы в комментариях поддержали звездную пару:
"Как много вы делаете для поддержки людей, причастных к освобождению страны! Безграничная благодарность!";
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"Невероятные! Вы несете энергию! Заряжаете энергетически и снимаете лишний негатив!🔥😍";
"Суперррр!!!Вы невероятные поддерживаете и несете добро!!!Очень люблю Вас!!!Счастье Вам❤️";
"Вы потрясающая, я была на ваших спектаклях, невероятная, талантливая, красивая женщина! Спасибо за такую нужную поддержку наших героев!".
Напомним, Ольга Сумская рассказала о последних моментах жизни Русланы Писанки перед трагедией.
Как сообщала Politeka, Ольга Сумская показала озорные кадры с именинником-мужем Виталием Борисюком.
Также Politeka писала, что Сумская засветилась в компании нового "Холостяка": неожиданное фото.