У коментарях деякі користувачі мережі визнавали, що відео, яке розповсюдила у себе Настя Каменських, неможливо дивитися без сліз.

Як повідомляє Politeka.net, з ранку 10 жовтня росія здійснює масовані ракетні удари по багатьох містах України. У той же час діти у шкільних укриттях співають гімн України, а українці співають у метро під час обстрілів.

Зворушливими відео поділилася на своїй сторінці в Instagram українська співачка Настя Каменських.

Так, на одному із таких відео діти разом із вчителями співають державний гімн, його знімали педагоги школи №321 у Києві. Маленькі українці розуміють, що відбувається. Вже знають, де знаходяться укриття та як діяти у разі повітряної тривоги. Шкода, що наші діти бачать усю російську жорстокість.

У дорослих українців теж є незламний дух. У укриттях та бомбосховищах під обстрілами вони продовжують співати українських пісень. Так у київському метро звучала всім знайома пісня

"Діти України співають Гімн України в бомбосховищах. Люди, які ховаються в метро, ​​співають українські пісні. Росія - держава терорист. Українці - незламна нація. Бережи Господь кожного!", - підписала відео Настя Каменських.

У коментарях деякі користувачі мережі визнавали, що відео, яке розповсюдила у себе Настя Каменських, неможливо дивитися без сліз - сліз гордості за наше покоління: "До сліз зворушливо, сподіваюся скоро росіяни повисихають", "Наш дух не зламати", "Поки ми єдині - нас не скрушити", "Цю націю не перемогти!".

Нагадаємо, що Каменських у домашньому халаті згадала, як любила готувати та прибирати в кімнатах.

Як повідомляла Politeka, Настя Каменських емоційно відреагувала на низку трагедій в Україні, які спричинили російські окупанти.

Також Politeka писала, що Каменських у поїзді змусила шанувальників переживати за неї.