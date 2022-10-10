Легендарна українська артистка Ніна Матвієнко 10 жовтня відзначає ювілей – 75 років. З цього приводу вона записала відеозвернення до доньки Тоні, яка зараз за кордоном разом із донькою. Цей ролик Тоня Матвієнко опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
У своєму відеозверненні до дочки Ніна Матвієнко заспокоїла, що з нею все добре, вона отримує багато привітань та листівок у соцмережах. Проте, її день народження був затьмарений ракетною атакою росіян українськими містами. Але навіть це не зламало народну артистку, а тільки ще більше зміцнило її дух та віру у перемогу.
"Доця, ось сьогодні мені тих 75, а я не відчуваю. Ось сьогодні квітів багато надсилають, звичайно за Вайбером, букети, мені так приємно. Дай Боже, щоб цих квітів було більше, ніж ракет. І так складно все це з'єднати. І начебто свято, а тут поряд смерть і вогонь, б'ю по Києву. Але ти там не хвилюйся сильно", - розповіла Ніна Матвієнко.
Також артистка розповіла, що і вона, і всі мешканці захищатимуть Київ своїми молитвами та любов'ю, а її дух та віра у перемогу лише зміцнюються на тлі таких страшних подій. Матвієнко також повідомила, що довелося скасувати її виступ 14 жовтня, але вона не сумує через це.
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