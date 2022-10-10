Як повідомляє Politeka.net, російські терористи вранці 10 жовтня атакували майже всі українські області ракетами. Українська співачка Надя Дорофєєва опублікувала пост у Instagram, у якому попросила українців не панікувати, берегтися та пам'ятати про допомогу один одному.

Це не сподобалося росіянам, які почали писати артистці у директ та погрожувати їй. Скрінами знаменитість поділилася у себе в Stories.

Так, Надя Дорофєєва активно веде інформаційну війну та часто публікує наслідки бомбардувань українських міст. На один із таких сториз, що стосується сьогоднішніх ранкових обстрілів, відповіли росіяни.

"За міст, мр*зь. Не з тими зв'язалися", - пишуть росіяни і обіцяють співачці, що повторять обстріл.

Також вони відповіли на сторіз співачки про обстріл житлових будинків Запоріжжя. За словами мешканців країни-агресора, у всьому винна Україна, нібито саме ЗСУ обстрілюють місто - тому що після псевдореферендумів воно стало росією.

Також Надя Дорофєєва звернула увагу на коментарі росіян під її постом, де вони радіють убивству українців і закликають знову вдарити ракетами по українським містам.

"Як вам такі "люди" у коментарях. Ви не люди, ви тільки звірі", - прокоментувала вона.

Нагадаємо, що новий бойфренд Надії Дорофєєвої показав співачку у "вбранні Єви".

Як повідомляла Politeka, Надежда Дорофєєва відверто розповіла про свій стан і чим вона лікується.

Також Politeka писала, що Надію Дорофєєву вразив обстріл окупантів по гуманітарній колоні, 25 українців загинули.