Легендарная украинская артистка Нина Матвиенко 10 октября отмечает юбилей – 75 лет. По этому поводу она записала видеообращение к дочери Тоне, которая сейчас за границей вместе с дочкой. Этот ролик Тоня Матвиенко опубликовала на своей странице в Instagram.

В своем видеообращении к дочери Нина Матвиенко успокоила, что с ней все хорошо, она получает много поздравлений и открыток в соцсетях. Однако, ее день рождения был омрачен ракетной атакой россиян по украинским городам. Но даже это не сломало народную артистку, а только еще больше укрепило ее дух и веру в победу.

"Доця, вот сегодня мне тех 75, а я не чувствую. Вот сегодня цветов много присылают, конечно по Вайберу, букеты, мне так приятно. Дай Бог, чтобы этих цветов было больше, чем ракет. И так сложно все это соединить. И вроде праздник, а тут рядом смерть и огонь, бью по Киеву. Но ты там не переживай сильно", - рассказала Нина Матвиенко.

Также артистка рассказала, что и она, и все жители будут защищать Киев своими молитвами и любовью, а ее дух и вера в победу только укрепляются на фоне таких страшных событий. Матвиенко также сообщила, что пришлось отменить ее выступление 14 октября, но она не унывает из-за этого.

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