Зірковий шеф-кухар народився в Колумбії, але вже 13 років він живе та працює в Україні та став справжнім патріотом нашої держави. Цього разу на своїй сторінці в Instagram Ектор емоційно прокоментував ворожі ракетні удари.

"24 лютого 2.0. Ви можете зі мною бути не згодними, але я в цьому дуже сумніваюсь — це просто країна, за якою неминуче йде розплата. За всю її криваву, гнилу і мерзенну історію. Я дивлюся кадри жертв в центрі Києва, нічні обстріли Запоріжжя, прильоти по Дніпру — і бачу цю розплату. Читаю кожну хвилину по 15 чатів з новинами — і бачу цю розплату. Кожних 5 хвилин пишу всім близьким — і бачу цю розплату", — пише Хіменес-Браво.

Ектор також різко висловився про сутність росіян та їхнє майбутнє.

"Вони всі інфіковані, з молоком у матері вбирають оце лайно, яке з них лізе. Думають, що вони «вєлікій народ» — а насправді тупі бактерії з рабським мисленням. Думають, що з ними Бог — але він їх покинув ще на зародженні цієї держави. Ми вам ніколи не пробачимо. НІКОЛИ НЕ ЗАБУДЕМО. І ваші діти, і діти їх дітей мінімум в 5 поколіннях — будуть народжуватися і жалкувати до останньої хвилини свого життя, що народилися. Відродитися душі в росії — це завжди було покаранням, а тепер це просто пекло на землі", — наголосив суддя "Мастер Шеф".

Нагадаємо, Ектор Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" вразив своєю фігурою у плавках.

Як повідомляла Politeka, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" показав свій сніданок і поділився простим рецептом.

Також Politeka писала, що Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" поділився рецептом плову для лінивих.