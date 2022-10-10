Українська співачка Злата Огневич не приховувала емоцій та говорила все, що думає про росіян.

Як повідомляє Politeka.net , вранці у понеділок, 10 жовтня, росія завдала ряд ракетних ударів по Україні, у тому числі по центру столиці України.

Українська співачка Злата Огневич на своїй сторінці в Instagram зазначила, що окупанти вдарили по об'єктах, які не несуть жодної загрози та не є військовими об'єктами. Також співачка не приховувала емоцій та говорила все, що думає про росіян.

Співачка перерахувала об'єкти, пошкоджені росіянами. Так, під обстріл потрапили дитячий майданчик, школа, садочок, парки, музеї національної спадщини, туристичний оглядовий майданчик

поля соняшників та пам'ятник Грушевському.

"Все це і багато іншого, на думку ворога, несе страшну загрозу. Тільки хворій на голову людині може прийти ідея віддавати накази щодо знищення інших людей. Тільки хворій головою людині вистачить сил виконувати накази та вбивати мирне населення", - пише Злата Огневич.

Українська співачка Злата Огневич упевнена, що ми вистоємо. Крім того, артистка закликала українців переплавити свою лють у силу, щоб перемогти російських окупантів.

Нагадаємо, що Злата Огневич показала кадр із закулісся концерту та отримала "відповідь".

Як повідомляла Politeka, Злата Огневич розкрила улюблену процедуру популярних зірок.

Також Politeka писала, що Злата Огневич влучно пожурила світових лідерів за слабкість та цинізм.