Украинская певица Злата Огневич не скрывала эмоций и говорила все, что думает об россиянах.

Как сообщает Politeka.net, утром в понедельник, 10 октября, россия нанесла ряд ракетных ударов по Украине, в том числе по центру столицы Украины.

Украинская певица Злата Огневич на своей странице в Instagram отметила, что оккупанты ударили по объектам, которые не несут никакой угрозы и не являются военными объектами. Также певица не скрывала эмоций и говорила все, что думает об россиянах.

Певица перечислила объекты, которые были повреждены россиянами. Так, под обстрел попали детская площадка, школа, садочек, парки, музеи национального наследия, туристическая смотровая площадка

поля подсолнечников и памятник Грушевскому.

"Все это и многое другое, по мнению врага, несет страшную угрозу. Только больной на голову человеку может прийти идея отдавать приказы по уничтожению других людей. Только больному головой человеку хватит сил выполнять приказы и убивать мирное население.", - пишет Злата Огневич.

Украинская певица Злата Огневич уверена, что мы выстоим. Кроме того артистка призвала украинцев переплавить свою ярость в силу, чтобы победить российских оккупантов.

Напомним, что Злата Огневич показала кадр из закулисья концерта и получила "ответ".

Как сообщала Politeka, Злата Огневич раскрыла любимую процедуру популярных звезд.

Также Politeka писала, что Злата Огневич метко пожурила мировых лидеров за слабость и цинизм.