Відома телеведуча Марічка Падалко показала, за яких умов українці сидять у сховищах і як піднімають свій дух.

Як пише Politeka.net, з ранку 10 жовтня росія здійснює масовані ракетні удари по багатьох містах України, найбільші за весь час вторгнення на наші землі. Майже дві сотні ракет зранку окупанти випустили мирними українцями і почали масово радіти в Інстаграм.

«Як кияни виживають після наймасштабнішого обстрілу столиці з часів вторгнення Росії до України. Ми непокірні! Спостерігаємо агонію російських негідників» – висловилася Марія про події останніх годин для кожного українця.

Зазначимо, обстріли тривають і багато хто навіть зараз повідомляє про обстріл у різних точках країни.

«Останні передсмертні хрипи; Переможемо, ми обов'язково переможемо, бо б'ємося за своє; Ой, як добре співають... Сильний народ сильної країни. Це неймовірно! Гордість! Українці-незламні✊; Тримаємось! Ми вистоємо! Ми сильні!; Нічого вони про нас не зрозуміли; Українці – найкращі 😢», - пишуть українці у відповідь.

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