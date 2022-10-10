Как пишет Politeka.net, с утра 10 октября россия совершает массированные ракетные удары по многим городам Украины, самые крупные за все время вторжения на наши земли. Почти две сотни ракет с утра оккупанты выпустили по мирным украинцам и начали массово радоваться в Инстаграм.
«Как киевляне выживают после самого масштабного обстрела столицы со времен вторжения России в Украину. Мы непокорные! Наблюдаем агонию русских негодяев» – высказалась Мария о событиях последних часов для каждого украинца.
Отметим, обстрелы продолжаются и многие даже сейчас сообщают об обстрелах в разных точках страны.
«Последние предсмертные хрипы; Победим, мы обязательно победим, потому что деремся за свое; Ой, как хорошо поют... Сильный народ сильной страны.❤️; Это невероятно! Гордость! Украинцы -несокрушимые✊; Держимся! Мы выстоим! Мы сильны!; Ничего они о нас не поняли; Украинцы – лучшие 😢», - пишут украинцы в ответ.
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