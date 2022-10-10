На своїй сторінці в Instagram підприємець прокоментував ракетні удари по його рідному Львову, де він народився та виріс, а також по Києву та іншим містам.

"Моє улюблене, найгарніше, найспокійніше місто, люди якого приймають гостей с душою та любов’ю, зараз в темряві. Ракетні удари по Києву, Запоріжжя, Дніпру.. - це жорсткі терористичні акти головного найнебезпечнішого терористу світу. Спроба спровокувати президента піти на переговори таким чином безнадійна. Результату, який Воно очікувало, не буде", — пише Топольський.

"Холостяк" додав, що після цієї нелюдської "акціі" з боку рф повинна пролунати дуже жорстка відповідь від Заходу.

"Захід і НАТО, настав час приймати радикальні безпрецедентні рішення. Я відчуваю біль за свою країну та людей, але знаю, що мій біль нічого не змінить. Україна насправді незламна нація. А кожен із бійців ЗСУ герой на покоління! Я ні на секунду не сумніваюсь в перемозі України!", — наголосив Алекс.

Додамо, 12 сезон шоу "Холостяк" мали запустити в ефір ще навесні цього року, але тоді прем'єру довелося скасувати через вторгнення рф. Потім запуск реаліті-шоу запланували на 30 вересня, але в день прем'єри представники телеканалу раптово вирішили знову перенести показ. Про нову дату старту буде оголошено пізніше.

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