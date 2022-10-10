На своей странице в Instagram предприниматель прокомментировал ракетные удары по его родному Львову, где он родился и вырос, а также по Киеву и другим городам.

"Мой любимый, самый красивый, самый спокойный город, люди которого принимают гостей с душой и любовью, сейчас в темноте. Ракетные удары по Киеву, Запорожью, Днепру.. - это жесткие террористические акты главного опасного террориста мира. Попытка спровоцировать президента пойти на переговоры таким образом безнадежная. Результата, который Оно ожидало, не будет", - пишет Топольский.

"Холостяк" добавил, что после этой бесчеловечной "акции" со стороны рф должен прозвучать очень жесткий ответ от Запада.

"Запад и НАТО, пора принимать радикальные беспрецедентные решения. Я чувствую боль за свою страну и людей, но знаю, что моя боль ничего не изменит. Украина действительно несгибаемая нация. А каждый из бойцов ВСУ герой на поколение! Я ни на секунду не сомневаюсь в победе Украины!", - подчеркнул Алекс.

Добавим, 12 сезон шоу "Холостяк" должны были запустить в эфир еще весной этого года, но тогда премьеру пришлось отменить из-за вторжения рф. Затем запуск реалити-шоу запланировали на 30 сентября, но в день премьеры представители телеканала внезапно решили снова перенести показ. О новой дате старта будет объявлено позже.

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