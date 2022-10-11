Дженніфер Лопес розповіла про непростий період та втрату коханого, а також представила пам'ятні кадри з подругою.

53-річна знаменита актриса та співачка Дженніфер Лопес показала зворушливі кадри зі своєю подругою та колегою, розповівши про її втрату та тонувши мережу. Дженніфер згадала, як ще недавно вони дозволяли собі веселитися.

«Сила, краса і грація…» Моя прекрасна подруга втратила кохання всього свого життя 30 років.

Минулої ночі ми святкували життя JR, та навіть незважаючи на весь глибокий біль та нескінченні сльози останнього місяця, ми посміхалися, згадували та навіть #DanceAgain… йому би це любило!! RIP JR ... у нас є твоя дівчина ... »- написала на емоціях Лопес.

У мережі були зворушені написаним і висловили свою думку:

«Боже, моє серце болить за неї 😢 посилаю всю свою любов і молитви 🤍🙏🏼; шлю всю любов і зцілення; завжди будете красиві не лише тілом, а й душею; ви дуже правильно зробили, що всі висловили тут і зараз.

Також Лопес вирішила показати в Інстаграмі на сайті косметичного бренду, якими процедурами захоплюється, щоб позбутися зморшок.

«Нарешті новий бустер підтягує, освітлює і зволожує шкіру, щоб ви могли сяяти з упевненістю. #світитися з упевненістю. Нам не терпиться почути, як вам це подобається» - заявила Лопес.

Нагадаємо, "Приємна несподіванка": Могилевська у блискучому піджаку з декольте заінтригувала українців.

Як повідомляла Politeka, "Це шедевр": Камінська показала залаштування зйомок україномовного кліпу та довела до мурашок.

Також Politeka писала, що "Збирала на мене гроші": Онуфрійчук із "Танців зі зірками" показала дитячі фото зі старшою сестрою.