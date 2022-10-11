53-летняя знаменитая актриса и певица Дженнифер Лопес показала трогательные кадры со своей подругой и коллегой, рассказав о ее потери и тонув сеть. Дженнифер вспомнила, как еще недавно они позволяли себе веселиться.
«Сила, красота и грация…🤍 Моя прекрасная подруга потеряла любовь всей своей жизни 30 с лишним лет.
Прошлой ночью мы праздновали жизнь JR, и даже несмотря на всю глубокую боль и бесконечные слезы последнего месяца, мы улыбались, вспоминали и даже #DanceAgain… ему бы это понравилось!! RIP JR…у нас есть твоя девушка…» - написала на эмоциях Лопес.
В сети были тронуты написанным и выразили свое мнение:
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«Боже, мое сердце болит за нее 😢 посылаю всю свою любовь и молитвы 🤍🙏🏼; шлю всю любовь и исцеление; всегда будете красивы не только телом, но и душой; вы очень правильно сделали, что все высказали тут и сейчас».
Также Лопес решила показать в Инстаграм на сайте косметического бренда, какими процедурами увлекается, чтобы избавиться от морщин.
«Наконец-то, новый бустер подтягивает, осветляет и увлажняет кожу, чтобы вы могли сиять с уверенностью. #светиться с уверенностью. Нам не терпится услышать, как сильно вам это нравится» - заявила Лопес.
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