Дженнифер Лопес рассказала о непростом периоде и потери любимого, а также представила памятные кадры с подругой.

53-летняя знаменитая актриса и певица Дженнифер Лопес показала трогательные кадры со своей подругой и коллегой, рассказав о ее потери и тонув сеть. Дженнифер вспомнила, как еще недавно они позволяли себе веселиться.

«Сила, красота и грация…🤍 Моя прекрасная подруга потеряла любовь всей своей жизни 30 с лишним лет.

Прошлой ночью мы праздновали жизнь JR, и даже несмотря на всю глубокую боль и бесконечные слезы последнего месяца, мы улыбались, вспоминали и даже #DanceAgain… ему бы это понравилось!! RIP JR…у нас есть твоя девушка…» - написала на эмоциях Лопес.

В сети были тронуты написанным и выразили свое мнение:

«Боже, мое сердце болит за нее 😢 посылаю всю свою любовь и молитвы 🤍🙏🏼; шлю всю любовь и исцеление; всегда будете красивы не только телом, но и душой; вы очень правильно сделали, что все высказали тут и сейчас».

Также Лопес решила показать в Инстаграм на сайте косметического бренда, какими процедурами увлекается, чтобы избавиться от морщин.

«Наконец-то, новый бустер подтягивает, осветляет и увлажняет кожу, чтобы вы могли сиять с уверенностью. #светиться с уверенностью. Нам не терпится услышать, как сильно вам это нравится» - заявила Лопес.

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