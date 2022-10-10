Ведучий Слава Дьомін у своїй передачі СлаваПРО повідомив, що з'ясував, чим зараз займається Олег Винник.

"Олег взагалі нічого не постить у соцмережах, не дає інтерв'ю, і про його особисте життя за ці майже вісім місяців нічого не відомо. Але я нещодавно спілкувався з Валерієм Харчишиним, і він розповів про те, що у Львові дізнався, як допомагає Олег Винник", — каже Дьомін.

З'ясувалося, що співак успішно дає концерти в Німеччині та купує там автомобілі, які потім відправляє в Україну, на фронт.

"Справа в тому, що Харчишин поспілкувався зі спільним знайомим, який допомагав переганяти автомобілі для військових, на які давав, власне, гроші Олег Винник. Про таку допомогу від Олега Винника писав також чоловік співачки Оксани Білозір продюсер Роман Недзельський. Але сам Олег у публічному просторі про це взагалі ніде не заявляє", — додав ведучий.

Нагадаємо, раніше Роман Недзельський опублікував фото з Олегом Винником та писав про те, що співак допомагає Збройним Силам України. Але коли точно зроблено світлину не відомо, адже вона з'являлася на сторінці продюсера в Фейсбуці кілька разів.

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