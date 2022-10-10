Ведущий Слава Демин в своей передаче СлаваПРО сообщил, что выяснил, чем сейчас занимается Олег Винник.

"Олег вообще ничего не постит в соцсетях, не дает интервью, и о его личной жизни за эти почти восемь месяцев ничего не известно. Но я недавно общался с Валерием Харчишиным, и он рассказал о том, что во Львове узнал, как помогает Олег Винник", - говорит Демин.

Выяснилось, что певец успешно дает концерты в Германии и покупает там автомобили, которые затем отправляет в Украину, на фронт.

"Дело в том, что Харчишин пообщался с общим знакомым, который помогал перегонять автомобили для военных, на которые давал собственно деньги Олег Винник. О такой помощи от Олега Винника писал также муж певицы Оксаны Билозир продюсер Роман Недзельский. Но сам Олег в публичном пространстве об этом вообще нигде не заявляет", - добавил ведущий.

Напомним, ранее Роман Недзельский опубликовал фото с Олегом Винником и писал, что певец помогает Вооруженным Силам Украины. Но когда точно сделана фотография неизвестно, ведь она появлялась на странице продюсера в Фейсбуке несколько раз.

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