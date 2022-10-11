Як пише Politeka.net, Володимир Дантес - відомий український співак та гуморист, який нещодавно розлучився з Надією Дорофєєвою. У цей же час розлучилися і найкращі друзі зіркової пари – Даша та Михайло Кацуріни. Після цього Надя пішла до Михайла, а Володимир почав зустрічатися з Дашею. Не забуває Дантес і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу Дантес вийшов на зв'язок після масштабних обстрілів окупантів.

"Дякую за нове сиве волосся, але пофіг на це. Тому що ви будете ********* на лінії фронту до самої Московії. Україна понад усе, Слава ЗСУ", - написав Дантес.



"Ну що, дякую за нове сиве волосся. Думаєте, нас це зупинить? Ви страждатимете на лінії фронту. До самої Московії, просто щодня. Сволоти", - сказав Володимир у зверненні.

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