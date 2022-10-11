Как пишет Politeka.net, Владимир Дантес - известный украинский певец и юморист, который недавно развелся с Надей Дорофеевой. В это же время развелись и лучшие друзья звездной пары - Даша и Миша Кацурины. После этого Надя ушла к Мише, а Владимир начал встречаться с Дашей. Не забывает Дантес и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз Дантес вышел на связь после масштабных обстрелов оккупантов.

"Спасибо за новые седые волосы, но пофиг на это. Потому что вы будете ********* на линии фронта к самой Московии. Украина превыше всего, Слава ВСУ", - написал Дантес.



"Ну что, спасибо за новые седые волосы. Думаете, нас это остановит? Вы будете страдать на линии фронта. К самой Московии, просто каждый день. Сволочи", - сказал Владимир в обращении.

Напомним, Дантес не смог проигнорировать "зашквар" Илона Маска и принял важное решение

А еще Politeka писала, что Дантес не смог проигнорировать "зашквар" Илона Маска и принял важное решение

Также Politeka сообщала, что новую возлюбленную Дантеса Кацурину раскритиковали за небрежный вид



