Популярна українська співачка Даша Астаф'єва, яка від початку війни залишилася в Україні, вирішила показати своє нове небезпечне захоплення. Даша захопилася навчання стрілянини, тож вирішила показати доволі цікаві кадри.

Так, цього разу Астаф'єва взяла руки на зброю і вирушила на стрільби в тир. Таке відео вона виклала на своїй сторінці у соцмережі Instagram.

«Війна змушує закохуватися вдруге», – написала Даша.

Нещодавно в інтерв'ю артистка розповідала, що хотіла б навчитися це робити. Мабуть, через всі події в країні Астаф'єва вирішила не зволікати.

«Небезпечна 😍; Ооооо, я в захваті також; Хтось окрім тебе ще дивився на мішень?))💪; Це небезпека; Розумниця 🔥; Даша, думаю вам "арка" підійшла б дуже добре 😉; Розумниця яка; Ох та стійка, професійно)); Ні Дашуля, все ж таки повертайся до рибальських фотосесій 😍Справжня україночка. І картоплю чистить і 10 із 10 вибиває)))).❤️».

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