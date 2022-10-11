Популярная украинская певица Даша Астафьева, которая с начала войны осталась в Украине, решила показать свое новое опасное увлечение. Даша увлеклась обучению стрельбы, поэтому решила показать довольно интересные кадры.

Так, в этот раз Астафьева взяла руки оружие и отправилась на стрельбы в тир. Такое видео она выложила на своей странице в соцсети Instagram.

«Война заставляет влюбляться во второй раз», ‒ написала Даша.

Еще недавно в интервью артистка рассказывала, что хотела бы научиться это делать. Видимо, из-за всех событий в стране Астафьева решила не медлить.

«Опасная 😍; Ооооо, я в восторге тоже; Кто то кроме тебя еще смотрел на мишень?))💪; Это опасность; Умничка 🔥; Даша, думаю вам «арка» подошла бы очень хорошо 😉; Умничка какая; Ох и стойка, профессионально)); Нет Дашуля, все же возвращайся к рыболовным фотосессиям 😍Настоящая украиночка. И картошку чистит и 10 из 10 выбивает)))).❤️».

Ранее мы писали, в 6 утра 8 октября, на железнодорожном мосту через Керченский пролив произошел взрыв обрушилась часть автомобильного моста.

Украинские артисты же отреагировали на нелепые угрозы россиян с юмором и порадовались важной новости для многих украинцев.

Напомним, "Я загадала, что хочу": экс-жена Потапа Горовая рассказала о переезде и показала фото.

Как сообщала Politeka, "Очень ждем": Могилевская порадовала украинцев приятной новостью, фото.

Также Politeka писала, что Горбунов наглядно показал, как местные встречают ВСУ на освобожденным территориях: "Без слез нельзя смотреть".