Популярная украинская певица Даша Астафьева, которая с начала войны осталась в Украине, решила показать свое новое опасное увлечение. Даша увлеклась обучению стрельбы, поэтому решила показать довольно интересные кадры.
Так, в этот раз Астафьева взяла руки оружие и отправилась на стрельбы в тир. Такое видео она выложила на своей странице в соцсети Instagram.
«Война заставляет влюбляться во второй раз», ‒ написала Даша.
Еще недавно в интервью артистка рассказывала, что хотела бы научиться это делать. Видимо, из-за всех событий в стране Астафьева решила не медлить.
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«Опасная 😍; Ооооо, я в восторге тоже; Кто то кроме тебя еще смотрел на мишень?))💪; Это опасность; Умничка 🔥; Даша, думаю вам «арка» подошла бы очень хорошо 😉; Умничка какая; Ох и стойка, профессионально)); Нет Дашуля, все же возвращайся к рыболовным фотосессиям 😍Настоящая украиночка. И картошку чистит и 10 из 10 выбивает)))).❤️».
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