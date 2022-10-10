10 жовтня Григорій та його дружина Христина відзначали річницю шлюбу, але свято затьмарили масовані обстріли українських міст з боку російських окупантів. Через це на своїй сторінці в Instagram Решетнік розмістив емоційне звернення до українців.

"Надзвичайно складний та емоційний день! І саме у нашу річницю - сьогодні 12 років Reshetnik Family. Нікелеве весілля 😍Нікель дуже міцний, твердий та незламний, як справжнє кохання та наша країна, а також Київські мости!!! Ми щасливі, що наша любов міцнішає. І особливо під час війни, ми цінуємо кожну мить поруч, є опорою та підтримкою одне для одного!", — пише ведучий.

Від початку повномасштабного вторгнення рф Григорій, Христина та їхні троє синів перебували в Україні.

"Намагаємось бути підтримкою для інших - військових, їхніх сімей, дітей-сиріт. Слушнішої нагоди, ніж сьогодні не знайти. Переконалися, що треба все робити, не відкладаючи на потім. Потрібно продовжити допомогати всім, аби здолати ворога! Тому ми заснували свій сімейний благодійний фонд “Reshetnik Family”. Планували презентувати його через тиждень. Але Герої з передової просять не зволікати!", — наголосив Решетнік.

Ведучий також оголосив їхній перший сімейний збір на 3 тепловізори.

"А це 325 000 грн 🙏Впевнені, що разом нам вдасться зібрати цю суму та задушити ворога!!! З Богом у серці!", — додав він.

Нагадаємо, що ведучий Решетник показав незвичайне відео з дружиною, яке зняв їхній син.

Як повідомляла Politeka, ведучий "Холостяка" Решетник відверто розповів про свій шлях до успіху.

Також Politeka писала, що ведучий "Холостяка" Решетнік вразив кадрами з сестрою та її чоловіком-нардепом.