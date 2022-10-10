10 октября Григорий и его жена Кристина отмечали годовщину бракосочетания, но праздник затмили массированные обстрелы украинских городов со стороны российских оккупантов. Поэтому на своей странице в Instagram Решетник разместил эмоциональное обращение к украинцам.

"Чрезвычайно сложный и эмоциональный день! И именно в нашу годовщину - сегодня 12 лет Reshetnik Family. Никелевая свадьба 😍Никель очень крепкий, твердый и несокрушимый, как настоящая любовь и наша страна, а также Киевские мосты!!! Мы счастливы, что наша любовь крепнет. И особенно во время войны, мы ценим каждый миг рядом, являемся опорой и поддержкой друг для друга!", — пишет ведущий.

С начала полномасштабного вторжения рф Григорий, Кристина и их трое сыновей находились в Украине.

"Пытаемся быть поддержкой для других - военных, их семей, детей-сирот. Более удобной возможности, чем сегодня не найти. Убедились, что нужно все делать, не откладывая на потом. Нужно продолжить помогать всем, чтобы одолеть врага! Поэтому мы основали свой семейный благотворительный фонд "Reshetnik Family". Планировали презентовать его через неделю. Но Герои с передовой просят не медлить!", - подчеркнул Решетник.

Ведущий также объявил их первый семейный сбор на 3 тепловизора.

"А это 325 000 грн 🙏Уверены, что вместе нам удастся собрать эту сумму и задушить врага! С Богом в сердце!", - добавил он.

Напомним, что ведущий Решетник показал необычное видео с женой, которое снял их сын.

Как сообщала Politeka, ведущий "Холостяка" Решетник откровенно рассказал о своем пути к успеху.

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