Тіна Кароль у новому стилі показала шанувальникам, заради чого працює у спортзалі.

Українська співачка Тіна Кароль кілька тижнів тому презентувала новий кліп та вразила шанувальників доволі незвичним стилем. Цього разу на сторінці, присвяченій роботі Кароль, презентували цікаві уривки з нього.

Так після того, як Кароль випустила нову пісню «Вільні. Нескорені», фанати помітили, як артистка постала й у новому амплуа — з іншою зачіскою та в образі total black.

Для демонстрації фігури зірка обрала зухвалі вбрання, що наголосили на її зусиллях у спортзалі.

"Наш час прийшов, ми готові боротися за життя для вільної, непереможної країни і гордо нести свій прапор перемоги" - раніше говорила Тіна.

«Тина наша гордість; Тіночка чарівна співачка🙏; Добре; ідеальна жінка!; є жінка з посмішкою у дитини; Смішинки немов метелики ширяють; Вона як зірочка сяє на планеті» - пишуть у відповідь шанувальники.

Нещодавно Тіна емоційно зустрілася зі звільненими з полону бійцями полку "Азов". Під час бесіди Тіна поспілкувалася і з дітьми, один із хлопчиків розстрогав зірку до сліз.

«Раніше шукали героїв у блокбастерах, і сьогодні вони тут, перед вами, герої справді серед нас! Українські військові полки "Азов" – це справжні Атланти, які тримають на своїх плечах безпеку нашої держави».

Також повідомлялося, що Тіна Кароль більше не співає російською.

Крім того, Politeka писала, що Кароль без макіяжу і в домашньому одязі наважилася показати справжню себе.

Також нагадаємо, що Кароль несподівано висловилася про будинок і зізналася, чи думає про нього за кордоном