Українська співачка Тіна Кароль кілька тижнів тому презентувала новий кліп та вразила шанувальників доволі незвичним стилем. Цього разу на сторінці, присвяченій роботі Кароль, презентували цікаві уривки з нього.
Так після того, як Кароль випустила нову пісню «Вільні. Нескорені», фанати помітили, як артистка постала й у новому амплуа — з іншою зачіскою та в образі total black.
Для демонстрації фігури зірка обрала зухвалі вбрання, що наголосили на її зусиллях у спортзалі.
"Наш час прийшов, ми готові боротися за життя для вільної, непереможної країни і гордо нести свій прапор перемоги" - раніше говорила Тіна.
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«Тина наша гордість; Тіночка чарівна співачка🙏; Добре; ідеальна жінка!; є жінка з посмішкою у дитини; Смішинки немов метелики ширяють; Вона як зірочка сяє на планеті» - пишуть у відповідь шанувальники.
Нещодавно Тіна емоційно зустрілася зі звільненими з полону бійцями полку "Азов". Під час бесіди Тіна поспілкувалася і з дітьми, один із хлопчиків розстрогав зірку до сліз.
«Раніше шукали героїв у блокбастерах, і сьогодні вони тут, перед вами, герої справді серед нас! Українські військові полки "Азов" – це справжні Атланти, які тримають на своїх плечах безпеку нашої держави».
Також повідомлялося, що Тіна Кароль більше не співає російською.
Крім того, Politeka писала, що Кароль без макіяжу і в домашньому одязі наважилася показати справжню себе.
Також нагадаємо, що Кароль несподівано висловилася про будинок і зізналася, чи думає про нього за кордоном