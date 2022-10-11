Украинская певица Тина Кароль несколько недель назад презентовала новый клип и впечатлила поклонников довольно непривычным стилем. В этот раз на странице, посвященной работе Кароль, прдеставили интересные отрывки из него.
Так, после того, как Кароль выпустила новую песню «Вільні. Нескорені», фанаты заметили, как артистка предстала и в новом амплуа — с другой прической и в образе total black.
Для демонстрации фигуры звезда выбрала дерзкие наряды, что подчеркнули ее усилия в спортзале.
«Наше время пришло, мы готовы бороться за жизнь для свободной, непобедимой страны и гордо нести свой флаг победы» - раньше говорила Тина.
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«Тина наша гордость; Тиночка очаровательная певица🙏; Добре; идеальная женщина!; есть женщина с улыбкой у ребёнка; Смешинки словно бабочки парят; Она как звёздочка сияет на планете» - пишут в ответ поклонники.
Недавно Тина эмоционально встретилась с освобожденными из плена бойцами полка "Азов". Во время беседы Тина пообщалась и с детьми, один из мальчиков расстрогал звезду до слез.
«Раньше искали героев в блокбастерах, и сегодня они здесь, перед вами, герои действительно среди нас! Украинские военные полка "Азов" – это настоящие Атланты, которые держат на своих плечах безопасность нашего государства».
Также сообщалось, что Тина Кароль больше не поет на русском.
Кроме того, Politeka писала, что Кароль без макияжа и в домашней одежде отважилась показать настоящую себя.
Также напомним, что Кароль неожиданно высказалась о доме и призналась, думает ли о нем за границей .