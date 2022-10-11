Популярна українська хореограф та багаторазова учасниця шоу "Танці зі зірками" Олена Шоптенко, яка з початку війни виїхала до Австрії разом із дитиною, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала фото та відео з Києва, де вранці зафіксували кілька прильотів із цивільної інфраструктури.

У посту Олена висловила свою думку про те, що сталося, і підтримала українців, а також розповіла, що під час повітряної тривоги у столиці мала вести онлайн-лекцію. За словами артистки, незважаючи на те, що студенти були в укриттях, провести заняття все ж таки вдалося.

"Сьогодні вранці центр мого рідного міста Київ був обстріляний. Постраждали заклади культури та освіти. Національний університет Шевченка, музей Ханенків, музей ім. Т. Шевченка, парк ім. Т. Шевченка. Вже відомо про 8 смертей та 60 поранених. Це масовий ракетний обстріл всієї України — Київ, Дніпро, Житомир, Хмельниччина, Запоріжжя, Львів, Суми, Полтава та інші міста. В мене була заплановпна пара онлайн зі студентами, які зараз вимушені ховатися в бомбосховищах, а в колег немає світла та Інтернету для проведення навчання. Але наше заняття ми все ж таки провели, бо не дивлячись ні на що студенти воліють жити та розвиватися. Нашу націю не здолати! Ми вистоїмо проти країни-терориста, адже іншого і бути не може! Слава Україні!", - написала Шоптенко у підписі до публікації.

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