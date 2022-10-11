Популярная украинская хореограф и многоразовая участница шоу "Танці з зірками" Алена Шоптенко, которая с начала войны выехала в Австрию вместе с ребенком, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила фото и видео из Киева, где утром зафиксировали несколько прилетов по гражданской инфраструктуре.

В посте Алена высказала свое мнение о произошедшем и поддержала украинцев, а также рассказала, что во время воздушной тревоги в столице должна была вести онлайн-лекцию. По словам артистки, несмотря на то, что студенты были в укрытиях, провести занятие все же удалось.

"Сегодня утром центр моего родного города Киев был обстрелян. Пострадали учреждения культуры и образования. Национальный университет Шевченко, музей Ханенко, музей им. Шевченко, парк им. Т. Шевченко. Уже известно о 8 смертях и 60 раненых. Это массовый ракетный обстрел всей Украины – Киев, Днепр, Житомир, Хмельницкая, Запорожье, Львов, Сумы, Полтава и другие города. У меня была запланированная пара онлайн со студентами, которые сейчас вынуждены прятаться в бомбоубежищах, а у коллег нет света и Интернета для проведения учебы. Но наше занятие мы все же провели, потому что, несмотря ни на что, студенты выбирают жить и развиваться. Нашу нацию не одолеть! Мы выстоим против страны-террориста, ведь другого и быть не может! Слава Украине!", - написала Шоптенко в подписи к публикации.

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