Цього разу на своїй сторінці в Instagram артистка розмістила довгий емоційний пост, у якому жорстко поставила на місце представників країни-окупанта.

«А тепер звернуся до вас, нікчемних коментаторів, зрозумілою тільки вам мовою. вбивств. І особливо до вас, активні коментаторки — жінки з описом у профілі «мама двох янголят», «любляча дружина та мама», які від початку війни пишуть на підтримку вбивств. І до вас, неповнолітні дівчата з квіточками на аватарках. Ви ще не закінчили школу, але вже у вас розвивається бажання смерті дітям у сусідній країні. «Братському», як ви тут всі кричали, народу", — розпочала свій монолог Каменських.

Настя пояснила фундаментальну різницю між тим, що українці раділи руйнуванню Кримського мосту — символу окупації, яким рф переганяла військову техніку, і тим, як росіяни тріумфують через смерті мирних людей, руйнувань житлових будинків і цивільної інфраструктури. Зірка додала, що масований обстріл України 10 жовтня — це помста не за міст, а помста бункерного діда та посібників війни за те, що вони програють на фронті.

Потужний пост Насті в коментарях підтримали її чоловік Олексій Потапенко (Потап) та співачка Ольга Полякова. "Під кожним словом, Браво🙏🏻", "В самісіньке серце!", — написали вони.

Нагадаємо, що Каменських у домашньому халаті згадала, як любила готувати та прибирати в кімнатах.

Як повідомляла Politeka, Настя Каменських емоційно відреагувала на низку трагедій в Україні, які спричинили російські окупанти.

Також Politeka писала, що Каменських у поїзді змусила шанувальників переживати за неї.