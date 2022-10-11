На своїй сторінці в Instagram артист розмістив відео на якому потужно зачитав жорсткі рядки, які написав після масованого обстрілу українських міст російськими окупантами 10 жовтня.
"Певно, ти хотів Великим
Бути, а не будеш
І розстрілом своїм диким
Поваг не здобудеш
Бо і не такі як ти зуби обламали,
Ще до тебе, літ за 200 стріли запускали
І топтали Україну, і її лякали звірі
Але всі, хто меч встромляв у Неньку,
Нині у могилі, тільки ти, падлюка біла
Бункерна зараза, забажав всю Україну, забажав одразу
Ти ж програєш, ти же знаєш, що немає шансів", — пише Потап.
"Хитро М*скаль наступає, то вночі, то вранці
Полетіли нові стріли, та ото джалізо
Ніц нас вже не налякає, і твоя мармиза
Переколота, запухла ляже у могилу
Щоби знали всі - не варто лізти в Україну
Упокой господь ті душі, земляків невинних
Бийте хлопці зсушно всіх за Батьківщину!
Кацапстан впаде і орки стануть на коліна
Щоб всі знали що не варто лізти в Україну!", — різко заявив Олексій.
У коментарях та просто лайками гостру поезію Потапа оцінили чимало знаменитостей, серед яких Вікторія Булітко, Санта Дімопулос, Катерина Осадча, Христина Решетнік, Сніжана Бабкіна.
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"Як сильно❤️🙏🏻", — написала дружина артиста Настя Каменських.
Нагадаємо, Потап різко висловився про повернення "Голосу країни" в розпал війни.
Як Politeka повідомляла, Потап після повернення в Україну розповів про свою рідкісну хворобу.
Також Politeka писала, Потапа рознесли після спроби виправдатись за Іспанію.