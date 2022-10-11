На своїй сторінці в Instagram артист розмістив відео на якому потужно зачитав жорсткі рядки, які написав після масованого обстрілу українських міст російськими окупантами 10 жовтня.

"Певно, ти хотів Великим

Бути, а не будеш

І розстрілом своїм диким

Поваг не здобудеш

Бо і не такі як ти зуби обламали,

Ще до тебе, літ за 200 стріли запускали

І топтали Україну, і її лякали звірі

Але всі, хто меч встромляв у Неньку,

Нині у могилі, тільки ти, падлюка біла

Бункерна зараза, забажав всю Україну, забажав одразу

Ти ж програєш, ти же знаєш, що немає шансів", — пише Потап.

"Хитро М*скаль наступає, то вночі, то вранці

Полетіли нові стріли, та ото джалізо

Ніц нас вже не налякає, і твоя мармиза

Переколота, запухла ляже у могилу

Щоби знали всі - не варто лізти в Україну

Упокой господь ті душі, земляків невинних

Бийте хлопці зсушно всіх за Батьківщину!

Кацапстан впаде і орки стануть на коліна

Щоб всі знали що не варто лізти в Україну!", — різко заявив Олексій.

У коментарях та просто лайками гостру поезію Потапа оцінили чимало знаменитостей, серед яких Вікторія Булітко, Санта Дімопулос, Катерина Осадча, Христина Решетнік, Сніжана Бабкіна.

"Як сильно❤️🙏🏻", — написала дружина артиста Настя Каменських.

Нагадаємо, Потап різко висловився про повернення "Голосу країни" в розпал війни.

Як Politeka повідомляла, Потап після повернення в Україну розповів про свою рідкісну хворобу.

Також Politeka писала, Потапа рознесли після спроби виправдатись за Іспанію.