На своей странице в Instagram артист разместил видео, на котором мощно зачитал жесткие строки, которые написал после массированного обстрела украинских городов российскими оккупантами 10 октября.

"Певно, ти хотів Великим

Бути, а не будеш

І розстрілом своїм диким

Поваг не здобудеш

Бо і не такі як ти зуби обламали,

Ще до тебе, літ за 200 стріли запускали

І топтали Україну, і її лякали звірі

Але всі, хто меч встромляв у Неньку,

Нині у могилі, тільки ти, падлюка біла

Бункерна зараза, забажав всю Україну, забажав одразу

Ти ж програєш, ти же знаєш, що немає шансів", - пишет Потап.

"Хитро М*скаль наступає, то вночі, то вранці

Полетіли нові стріли, та ото джалізо

Ніц нас вже не налякає, і твоя мармиза

Переколота, запухла ляже у могилу

Щоби знали всі - не варто лізти в Україну

Упокой господь ті душі, земляків невинних

Бийте хлопці зсушно всіх за Батьківщину!

Кацапстан впаде і орки стануть на коліна

Щоб всі знали що не варто лізти в Україну!", — резко заявил Алексей.

В комментариях и просто лайками острую поэзию Потапа оценили многие знаменитости, среди которых Виктория Булитко, Санта Димопулос, Екатерина Осадчая, Кристина Решетник, Снежана Бабкина.

"Как сильно ❤️🙏🏻", - написала жена артиста Настя Каменских.

Напомним, Потап резко высказался о возвращении "Голос країни" в разгар войны.

Как Politeka сообщала, Потап после возвращения в Украину рассказал о своей редкой болезни.

Также Politeka писала, Потапа разнесли после попытки оправдаться за Испанию.