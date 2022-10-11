На своей странице в Instagram артист разместил видео, на котором мощно зачитал жесткие строки, которые написал после массированного обстрела украинских городов российскими оккупантами 10 октября.
"Певно, ти хотів Великим
Бути, а не будеш
І розстрілом своїм диким
Поваг не здобудеш
Бо і не такі як ти зуби обламали,
Ще до тебе, літ за 200 стріли запускали
І топтали Україну, і її лякали звірі
Але всі, хто меч встромляв у Неньку,
Нині у могилі, тільки ти, падлюка біла
Бункерна зараза, забажав всю Україну, забажав одразу
Ти ж програєш, ти же знаєш, що немає шансів", - пишет Потап.
"Хитро М*скаль наступає, то вночі, то вранці
Полетіли нові стріли, та ото джалізо
Ніц нас вже не налякає, і твоя мармиза
Переколота, запухла ляже у могилу
Щоби знали всі - не варто лізти в Україну
Упокой господь ті душі, земляків невинних
Бийте хлопці зсушно всіх за Батьківщину!
Кацапстан впаде і орки стануть на коліна
Щоб всі знали що не варто лізти в Україну!", — резко заявил Алексей.
В комментариях и просто лайками острую поэзию Потапа оценили многие знаменитости, среди которых Виктория Булитко, Санта Димопулос, Екатерина Осадчая, Кристина Решетник, Снежана Бабкина.
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"Как сильно ❤️🙏🏻", - написала жена артиста Настя Каменских.
Напомним, Потап резко высказался о возвращении "Голос країни" в разгар войны.
Как Politeka сообщала, Потап после возвращения в Украину рассказал о своей редкой болезни.
Также Politeka писала, Потапа разнесли после попытки оправдаться за Испанию.