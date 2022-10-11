Алла Пугачова після виїзду з Росії без зворотного квитка показала себе щасливою і на морі.

Емоційний пост Пугачова опублікувала на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka.net.

«Дякую моїй багатомільйонній армії шанувальників за любов і підтримку. За вміння відрізняти правду від брехні. Молюся за вас і мир на святій землі. Я щаслива!», - написала Пугачова.

Алла Борисівна також опублікувала фото, на якому вона позує у шортах та світлій футболці вільного крою.

«Алло Борисівно, ви для нас, росіян, хто виступає проти війни, герой! ЗМІ всяку фігню пишуть про вас, принижують свою гідність. Ми знаємо ви смілива, добра і мудра жінка», «Ніколи б не подумав, що так топитиму за Аллу Борисівну. Цікаві часи ми переживаємо», «Галкіна вигнали з Росії. А вона поїхала з дітьми до чоловіка. Сім'я важливіша за всі патріотичні заклики», - пишуть у коментарях шанувальники Пугачової.

Втім, вороги церемонитися не стали і в черговий раз засудили Пугачову за виїзд з Росії, за осуд війни проти України і навіть за те, що тепер вона щаслива в Ізраїлі, а не в селі Грязь.

Нагадаємо, раніше з'явилася інформація, що в росії замислились про позбавлення Галкіна батьківських прав.

Також повідомлялося, що онук Пугачової Микита Пресняков отримав повістку в армію. Незабаром актор та музикант спростував цю інформацію.

Крім того, Politeka.net писала, що Пугачова емоційно висловила ворогам, що про них думає.