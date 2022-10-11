10 жовтня Григорій та його дружина Христина відзначали річницю шлюбу, але свято затьмарили масовані обстріли українських міст з боку російських окупантів.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram Решетнік вирішив показати, якими вони з дружиною були в молодості, до того як він став зіркою українського телебачення. Ведучий поділився з шанувальниками трьома світлинами. Одна зроблена в 2008 році, ще на початку їхніх стосунків. Друга — в 2010, на весіллі. Третя — цьогорічна, де разом з ними позують і троє синів — Іван, Дмитро та маленький Сашко.

"Коханий, які ми були 😍" , — написала в коментарях до публікації Христина Решетнік.

"Скромні й щирі - такими й залишаємось, Кохана! Люблю 🌹", — відповів їй Григорій.

На зворушливий пост відреагувала низка знаменитостей, серед яких Потап, Ольга Цибульська, новий "Холостяк" Алекс Топольський, Ектор Хіменес-Браво та Ольга Мартиновська, Злата Огнєвіч, Дзідзьо.

Шанувальники в коментарях захоплюються зірковим сімейством:

"Ви неймовірні😍 Вітаю! Бажаю процвітання вашій родині😍", "Христинка зовсім не змінилася, така ж усміхнена і счастлива! З вашим днем 💕".

Нагадаємо, що ведучий Решетник показав незвичайне відео з дружиною, яке зняв їхній син.

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