10 октября Григорий и его жена Кристина отмечали годовщину бракосочетания, но праздник затмили массированные обстрелы украинских городов со стороны российских оккупантов.
В этот раз на своей странице в Instagram Решетник решил показать, какими они с женой были в молодости, прежде чем он стал звездой украинского телевидения. Ведущий поделился с поклонниками тремя фотографиями. Одна сделана в 2008 году, еще в начале их отношений. Вторая – в 2010, на свадьбе. Третья — в этом году, где вместе с ними позируют и трое сыновей — Иван, Дмитрий и маленький Саша.
"Любимый, какие мы были 😍", - написала в комментариях к публикации Кристина Решетник.
"Скромные и искренние - такими и остаемся, Любимая! Люблю 🌹", - ответил ей Григорий.
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На трогательный пост отреагировал ряд знаменитостей, среди которых Потап, Ольга Цибульская, новый "Холостяк" Алекс Топольский, Эктор Хименес-Браво и Ольга Мартыновская, Злата Огневич, Дзидзьо.
Поклонники в комментариях восхищаются звездным семейством:
"Вы невероятные 😍 Поздравляю! Желаю процветания вашей семье 😍", "Кристинка совсем не изменилась, такая же улыбчивая и счастливая! С вашим днем 💕".
Напомним, что ведущий Решетник показал необычное видео с женой, которое снял их сын.
Как сообщала Politeka, ведущий "Холостяка" Решетник откровенно рассказал о своем пути к успеху.
Также Politeka писала, что ведущий "Холостяка" Решетник поразил кадрами с сестрой и ее мужем-нардепом.