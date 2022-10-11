Напередодні на своїй сторінці в Instagram артист розмістив відео на якому зачитав жорсткі рядки, які написав після масованого обстрілу українських міст російськими окупантами 10 жовтня. Але соцмережа видалила пост через масові скарги від любителів рф.
Потап не здався та звернувся до шанувальників, а також заново опублікував відео з віршем.
"Ох і забоялися орки Вірша! Знесли! 🙏🏻🙏🏻🙏🏻", — наголосив Потапенко.
Українці в коментарях підтримали Олексія:
"Дякую за вірш дуже влучно і від самого серця.Слава нашим Героям, путінським виродкам гарного перегляду концерту кобзона";
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"Інстаграм дуже полюбляє кидати в тіньовий бан або зносити пости за їх антивоєнний вміст";
"Сциклива нація рабів та баранів!";
"Задовбали своїми блоками, правда в очі коле, мені теж зносять пости 🤬🤬🤬";
"Падлюки хай бояться ,позалазать у свої бункера і не висуваються 😡";
"Наші діти і онуки вивчатимуть ці вірші у Хрестоматіях 💪🏻";
"Які боягузи! Значить, вірш правдивий! Бо найбільше уЗкіє бояться правди";
"Шевченко б оцінив 👏";
"Потап, майстер!!!!!!! обожнюю ваш талант і таку силу слова, яка нам зараз дуже потрібна🔥".
Нагадаємо, Потап різко висловився про повернення "Голосу країни" в розпал війни.
Як Politeka повідомляла, Потап після повернення в Україну розповів про свою рідкісну хворобу.
Також Politeka писала, Потапа рознесли після спроби виправдатись за Іспанію.