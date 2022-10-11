Накануне на своей странице в Instagram артист разместил видео, на котором зачитал жесткие строки, которые написал после массированного обстрела украинских городов российскими оккупантами 10 октября. Но соцсеть удалила пост из-за массовых жалоб от любителей рф.
Потап не сдался и обратился к поклонникам, а также заново опубликовал видео со стихом.
"Ох и забоялись орки Стихотворения! Снесли! 🙏🏻🙏🏻🙏🏻", - подчеркнул Потапенко.
Украинцы в комментариях поддержали Алексея:
"Спасибо за стихотворение очень метко и от самого сердца. Слава нашим Героям, путинским ублюдкам хорошего просмотра концерта кобзона";
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"Инстаграмм очень любит бросать в теневой бан или сносить посты за их антивоенное содержимое";
"Сцикливая нация рабов и баранов!";
"Задолбали своими блоками, правда в глаза колет, мне тоже сносят посты 🤬🤬🤬";
"Подлеци пусть боятся, позалезают в свои бункера и не выдвигаются 😡";
"Наши дети и внуки будут изучать эти стихи в Хрестоматиях 💪🏻";
"Какие трусы! Значит, стихотворение правдиво! Ибо больше всего уЗкие боятся правды";
"Шевченко бы оценил 👏";
"Потап, мастер!!!!!!! обожаю ваш талант и такую силу слова, которая нам сейчас очень нужна🔥".
Напомним, Потап резко высказался о возвращении "Голос країни" в разгар войны.
Как Politeka сообщала, Потап после возвращения в Украину рассказал о своей редкой болезни.
Также Politeka писала, Потапа разнесли после попытки оправдаться за Испанию.