Популярный украинский исполнитель и продюсер Потап (Алексей Потапенко) из-за стихотворения о владимире путине получил множество жалоб от россиян.

Накануне на своей странице в Instagram артист разместил видео, на котором зачитал жесткие строки, которые написал после массированного обстрела украинских городов российскими оккупантами 10 октября. Но соцсеть удалила пост из-за массовых жалоб от любителей рф.

Потап не сдался и обратился к поклонникам, а также заново опубликовал видео со стихом.

"Ох и забоялись орки Стихотворения! Снесли! 🙏🏻🙏🏻🙏🏻", - подчеркнул Потапенко.

Украинцы в комментариях поддержали Алексея:

"Спасибо за стихотворение очень метко и от самого сердца. Слава нашим Героям, путинским ублюдкам хорошего просмотра концерта кобзона";

"Инстаграмм очень любит бросать в теневой бан или сносить посты за их антивоенное содержимое";

"Сцикливая нация рабов и баранов!";

"Задолбали своими блоками, правда в глаза колет, мне тоже сносят посты 🤬🤬🤬";

"Подлеци пусть боятся, позалезают в свои бункера и не выдвигаются 😡";

"Наши дети и внуки будут изучать эти стихи в Хрестоматиях 💪🏻";

"Какие трусы! Значит, стихотворение правдиво! Ибо больше всего уЗкие боятся правды";

"Шевченко бы оценил 👏";

"Потап, мастер!!!!!!! обожаю ваш талант и такую ​​силу слова, которая нам сейчас очень нужна🔥".

Напомним, Потап резко высказался о возвращении "Голос країни" в разгар войны.

Как Politeka сообщала, Потап после возвращения в Украину рассказал о своей редкой болезни.

Также Politeka писала, Потапа разнесли после попытки оправдаться за Испанию.