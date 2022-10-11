Раніше артист регулярно тренувався в залі самостійно, тож йому вдалося досягти хороших результатів та наростити м'язи. Тепер, аби довести тіло до ідеалу, Лазановський вирішив звернутися до експерта та займається з персональним тренером.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram співак показав несподівані фото зі спортзалу, на яких у стильному чорному костюмі та туфлях позує разом зі своїм тренером Василем.

"На тренування, як на свято іду🔥Бо тільки в спортзалі можна чудово трансформувати всю свою ненависть до "самі знаєте кого"💪🏻Не виписуйте дурних коментів в соц.мережах! Тим "далеким" це ніяк не допоможе) Займайтесь спортом💪🏻 Підтримуйте своє тіло у формі! Бо ніхто не знає, де завтра ми будемо, і що з нами буде. А готовим потрібно бути завжди💪🏻", — написав Лазановський під кадрами.

Сергій також заітригував шанувальниць, пообіцявши скоро показати себе в усій красі.

"В мене вже є чудовий результат🔥 Зовсім скоро я поділюсь ним із вами😎", — похвалився артист.

При цьому артист нерідко балує підписників своїми фото з роздягальні, на яких демонструє, чого досяг завдяки спорту.

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