Ранее артист регулярно тренировался в зале самостоятельно, поэтому ему удалось добиться хороших результатов и нарастить мышцы. Теперь чтобы довести тело до идеала, Лазановский решил обратиться к эксперту и занимается с персональным тренером.

В этот раз на своей странице в Instagram певец показал неожиданные фото из спортзала, на которых в стильном черном костюме и туфлях позирует вместе со своим тренером Василием.

"На тренировки, как на праздник иду 🔥Потому что только в спортзале можно прекрасно трансформировать всю свою ненависть к "сами знаете кому" 💪🏻Не выписывайте глупых комментов в соц.сетях! Тем "дальним" это никак не поможет) Занимайтесь спортом💪🏻 Поддерживайте свое тело в форме! Потому что никто не знает, где завтра мы будем, и что с нами будет. А готовым нужно быть всегда 💪🏻", - написал Лазановский под кадрами.

Сергей также заитриговал поклонниц, пообещав скоро показать себя во всей красе.

"У меня уже есть отличный результат 🔥 Совсем скоро я поделюсь им с вами 😎", - похвастался артист.

При этом артист нередко балует подписчиков своими фото из раздевалки, на которых демонстрирует, чего добился благодаря спорту.

Напомним, победитель "Голос країни" Сергей Лазановский вызвал бурную реакцию после видео об ВСУ.

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