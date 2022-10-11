Коли тривога закінчилася артистка Надя Дорофєєва записала звернення та повідомила сумну новину для багатьох її шанувальників.

Як повідомляє Politeka.net, з самого ранку 10 жовтня росія розпочала масовий ракетний обстріл України. Ракетний терор також продовжився наступного дня. Як і тисячі інших українців, під час повітряних тривог українська співачка Надя Дорофєєва спускається у безпечне місце.

Коли тривога закінчилася, артистка записала в Instagram-stories звернення та повідомила сумну новину для багатьох її шанувальників.

Виявилося, що сьогодні – 11 жовтня мала відбутися прем'єра кліпу на пісню "У твоій душі". Але ракетний обстріл Росії зірвав ці плани Надії Дорофєєвої, і вона вирішила відкласти прем'єру на невизначений термін.

Крім того, знаменитість закликала українців берегти себе і не ігнорувати повітряні тривоги, адже російські ракети здебільшого не точні і потрапляють куди завгодно.

"Дорогі друзі, сьогодні у мене мала бути прем'єра - новий відеокліп "У твоєї душі". Це дуже особлива робота для мене. Але сьогоднішній ранок у нас розпочався з п'ятигодинної повітряної тривоги та з вибухів по Україні. Я хочу попросити всіх, хто дивиться це відео, не ігорувати повітряних тривог і сидіти в українцях аж до відбою. Адже найважливіша річ - це наше життя. Будь ласка, бережіть себе. І я дуже сподіваюся, що зовсім скоро зможу подарувати вам нові відеороботи та музику", - звернулася Надя Дорофєєва.

Нагадаємо, що новий бойфренд Надії Дорофєєвої показав співачку у "вбранні Єви".

Як повідомляла Politeka, Надежда Дорофєєва відверто розповіла про свій стан і чим вона лікується.

Також Politeka писала, що Надію Дорофєєву вразив обстріл окупантів по гуманітарній колоні, 25 українців загинули.