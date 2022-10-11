Когда тревога закончилась артистка Надя Дорофеева записала обращение и сообщила печальную новость для многих ее поклонников.

Как сообщает Politeka.net, с самого утра 10 октября россия начала массовый ракетный обстрел Украины. Ракетный террор также продолжился на следующий день. Как и тысячи других украинцев, во время воздушных тревог украинская певица Надя Дорофеева спускается в безопасное место.

Когда тревога закончилась артистка записала в Instagram-stories обращение и сообщила печальную новость для многих ее поклонников.

Оказалось, что сегодня - 11 октября должна была состояться премьера клипа на песню "У твоій душі". Но ракетный обстрел россии сорвал эти планы Надежды Дорофеевой и она решила отложить премьеру на неопределенный срок.

Кроме того знаменитость призвала украинцев беречь себя и не игнорировать воздушные тревоги, ведь российские ракеты в большинстве своем не точные и попадают куда попало.

"Дорогие друзья, сегодня у меня должна была быть премьера - новый видеоклип "У твоій душі". Это очень особенная работа для меня. Но сегодняшнее утро у нас началось с пятичасовой воздушной тревоги и со взрывов по Украине. Я хочу попросить всех, кто смотрит это видео не игрорировать воздушных тревог и сидите в украытиях аж до отбоя. Ведь самая важная вещь - это наша жизнь. Пожалуйста, берегите себя. И я очень надеюсь, что совсем скоро смогу подарить вам новые видеоработы и музыку", - обратилась Надя Дорофеева.

Напомним, что новый бойфренд Дорофеевой показал певицу в "наряде Евы".

Как сообщала Politeka, Дорофеева откровенно рассказала о своем состоянии и чем она лечится.

Также Politeka писала, что Дорофееву потряс обстрел оккупантов по гуманитарной колонне, 25 украинцев погибли.