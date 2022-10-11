Як повідомляє Politeka.net, незважаючи на останні події та наслідки війни, українці продовжують жити, любити та радіти кожному новому дню. Наприклад, співачка Світлана Тарабарова разом зі своїм чоловіком Олексієм відсвяткували шосту річницю весілля.

Артистка показала на своїй сторінці в Instagram зворушливий подарунок, отриманий від коханого на річницю.

Коханий Світлани Тарабарової знайшов можливість привітати дружину з особливим для їхньої родини вдень, поки в багатьох містах України не було електроенергії, а заклади були закриті через ракетний обстріл російської федерації. Чоловік співачки подарував коханій святковий торт, який зробив із печива "Марія" та какао. Як зізналася артистка, смачнішою вона ще не їла.

Також на опублікованому відео можна побачити дітей пари, які співають для батьків пісню "Happy Birthday".

"Сьогодні 6 років, як ми сказали один одному "так"! Офіційно. Так мало часу, а стільки кохання, стільки подій. Дякую всім, хто всі ці роки поряд з нашою родиною! Дякую за підтримку та кохання. Тортик приготував нам батько сюрпризом. Він із печива Марія і какао, бо вчора був ще той день... І знаєте що? Це найсмачніший тортик у світі. Як би важко не було, життя триває. Боротьба триває і я всім серцем вірю, що на всіх нас чекає світле майбутнє! Вистоємо", - написала Світлана Тарабарова.

Нагадаємо, Тарабарова чесно розповіла про труднощі та заявила, чому їхня родина втратить будинок.

Як повідомляла Politeka, Тарабарова відмовилася критикувати подругу Тодоренко через її мовчання.

Також Politeka писала, що Тарабарова у сльозах розповіла, чому змушена продати свій будинок.