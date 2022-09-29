Співачка Світлана Тарабарова зазначила, що через це сім'я важко живе останні кілька місяців.

Співачка Світлана Тарабарова зараз, як і більшість її колег із шоу-бізнесу, переживає не найкращі часи через відсутність концертів. Артистка розповіла в інтерв'ю "24 каналу" про фінансові проблеми, які зараз переживає її родина.

Виявилося, що будинок Світлани Тарабарової знаходиться у селі Дмитрівка Бучанського району. Хоча під час російської окупації Київщини житло дивом не постраждало, співачка та її чоловік Олексій Бондар вирішили його продати. Причиною стали фінансові проблеми, з якими сім'я зіткнулася під час повномасштабної війни.

"Розважальний бізнес зараз уже бізнесом не назвеш. Тому що навіть у карантин ми мали можливість працювати в рекламі. А зараз навіть реклама страждає. Криза є і вона жахлива, але скаржитися - не моя фішка", - зізналася артистка.

Вона зауважила, що через це сім'ї важко живеться в останні кілька місяців – їм потрібно віддавати гроші за будинок, але де їх взяти сім'я не знає. Тому Світлана Тарабарова та її чоловік ухвалили непросте для них рішення – продавати будинок.

"Це просто речі, до них не можна прив'язуватися. Просто що робити? Тому шукатимемо людину, яка забере в класні руки те, що ми вилюбили", - додала Світлана Тарабарова .

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