Світлана Тарабарова зізналася, що тема будинку та його продажу - зараз одна з найболючіших у її родині.

Українська співачка Світлана Тарабарова розповіла, що через фінансові проблеми сім'ї, які виникли через повномасштабне вторгнення росії, вона змушена продати свій будинок під Києвом. Розповідаючи про це в інтерв'ю для YouTube-каналу "Люкс ФМ", артистка не змогла стримати сліз.

Тарабарова зізналася, що тема будинку та його продажу - зараз одна з найболючіших у її родині. Все тому, що співачка з 24 лютого повністю перестала заробляти, оскільки будь-яка її участь у концертах відбувається лише на волонтерських засадах.

За її словами, у них кредит підписано не з банком, а із забудовником.

"Нам пощастило, півроку на нас ніхто не тиснув, власник розумів, що моя робота, мій бізнес повністю помер. Шоу-бізнес помер 24 лютого, він лише на благодійній основі для всіх абсолютно артистів. Якщо хтось каже, що він заробляє якісь мільйони доларів - не вірте в це. У нас роботи поки що за гроші не було", - поділилася Світлана Тарабарова .

Будинок зірки не постраждав через обстріли російських окупантів, але вона все одно змушена з ним попрощатися.

"Нам треба віддавати, а ми не знаємо, де взяти ці гроші. І прийняли рішення, що продаватимемо... Будемо шукати людину, яка забере те, що ми вилюбили, у класні руки", – зізналася Світлана Тарабарова .

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