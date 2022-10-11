Как сообщает Politeka.net, несмотря на последние события и последствия войны, украинцы продолжают жить, любить и радоваться каждому новому дню. Например, певица Светлана Тарабарова вместе со своим мужем Алексеем отпраздновали шестую годовщину свадьбы.

Артистка показала на своей странице в Instagram трогательный подарок, полученный от любимого на годовщину.

Любимый Светланы Тарабаровой нашел возможность поздравить жену с особым для их семьи днем пока во многих городах Украины не было электроэнергии, а заведения были закрыты из-за ракетного обстрела российской федерации. Муж певицы подарил любимой праздничный торт, который сделал из печенья "Мария" и какао. Как призналась артистка, вкуснее она еще не ела.

Также на опубликованном видео можно увидеть детей пары, которые поют для родителей песню "Happy Birthday".

"Сегодня 6 лет, как мы сказали друг другу "да"! Официально. Так мало времени, а столько любви, столько событий. Спасибо всем, кто все эти годы рядом с нашей семьей! Спасибо за поддержку и любовь. Тортик приготовил нам отец сюрпризом. Он из печенья Мария и какао, потому что вчера был еще тот день. И знаете что? это самый вкусный тортик в мире. Как бы тяжело ни было, жизнь продолжается. Борьба продолжается и я всем сердцем верю, что всех нас ждет светлое будущее! Выстоим", – написала Светлана Тарабарова.

Напомним, что Тарабарова честно рассказала о трудностях и заявила, почему их семья потеряет дом.

Как сообщала Politeka, Тарабарова отказалась критиковать подругу Тодоренко из-за ее молчания.

Также Politeka писала, что Тарабарова в слезах рассказала, почему вынуждена продать свой дом.