Між колишніми учасницями гурту "Real O" Світланою Тарабаровою та Регіною Тодоренко були дружні та близькі стосунки. Однак під час війни одна з подруг обрала свою країну, а інша – мовчазне життя та гроші у росії.
Світлана Тарабарова в інтерв'ю для YouTube-каналу "Люкс ФМ" зізналася, чи вважає Тодоренко мовою своєю подругою.
Світлана Тарабарова заявила, що питання про подругу заганяють її в глухий кут і зараз, коли Регіна Тодоренко дефілює червоною доріжкою кінофестивалю в Москві. Співачки все ще важко зректися подруги і вона не хоче її критикувати.
Хоча вона визнає, що всіма способами намагалася достукатися до Тодоренка та просила її перервати мовчання. Однак усі спроби були марними, що дуже засмучує Світлану.
В ОП заговорили про перемовини та коли буде підписано мирний договір з рф: "Якщо дозволити росії..."
"Врятувати не вдалося": раптово помер відомий російський пропагандист
Макс Барських взяв нове ім'я та приголомшив зізнанням про зміни в житті: "Я прийняв рішення..."
53-річна Лопес вперше за довгий час зняла перуку і показала себе без довгих локонів: кадри з прогулянки
"Ви програли, владімір владіміровіч!": путіна поставили на місце прямо під час наради
"Чесно, я не знаю, що відповідати на запитання про Регіна Тодоренко... Ми не спілкуємось. Дуже рідко. На початку вона намагалася знайти виправдання. Я їй писала відверто: "Люди хочуть, щоб ти зробила вибір, показала свою позицію. Ти потрібна людям своїм словом". Напевно, для неї це надто складно" – поділилася думками Світлана Тарабарова .
Слава Дьомін прямо запитав Світлану Тарабарову: "Вона досі твоя подруга?" На що зірка відповіла: "Я не можу сказати, що ні. Але я дуже на неї скривджена, як і всі ми".
Нагадаємо, Анатоліч запідозрив зрадницю Тодоренко у відносинах з аб'юзером.
Як повідомляла Politeka, ведучий "Орла та Решки" Коля Серга неприємно здивував позицією батьків Тодоренко.
Також Politeka писала, що Тодоренко пробила чергове дно, Осадча не стрималася.