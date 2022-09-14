Між колишніми учасницями гурту "Real O" Світланою Тарабаровою та Регіною Тодоренко були дружні та близькі стосунки. Однак під час війни одна з подруг обрала свою країну, а інша – мовчазне життя та гроші у росії.

Світлана Тарабарова в інтерв'ю для YouTube-каналу "Люкс ФМ" зізналася, чи вважає Тодоренко мовою своєю подругою.

Світлана Тарабарова заявила, що питання про подругу заганяють її в глухий кут і зараз, коли Регіна Тодоренко дефілює червоною доріжкою кінофестивалю в Москві. Співачки все ще важко зректися подруги і вона не хоче її критикувати.

Хоча вона визнає, що всіма способами намагалася достукатися до Тодоренка та просила її перервати мовчання. Однак усі спроби були марними, що дуже засмучує Світлану.

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"Чесно, я не знаю, що відповідати на запитання про Регіна Тодоренко... Ми не спілкуємось. Дуже рідко. На початку вона намагалася знайти виправдання. Я їй писала відверто: "Люди хочуть, щоб ти зробила вибір, показала свою позицію. Ти потрібна людям своїм словом". Напевно, для неї це надто складно" – поділилася думками Світлана Тарабарова .

Слава Дьомін прямо запитав Світлану Тарабарову: "Вона досі твоя подруга?" На що зірка відповіла: "Я не можу сказати, що ні. Але я дуже на неї скривджена, як і всі ми".

Нагадаємо, Анатоліч запідозрив зрадницю Тодоренко у відносинах з аб'юзером.

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