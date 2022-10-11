Популярний український виконавець та репер Потап (Олексій Потапенко), який перші місяці війни провів за кордоном, а нещодавно повернувся до України, поділився у своєму Instagram відео, на якому показав наслідки російської атаки на Київ.

Як видно, Олексій ходить парком у самому центрі Києва, де під час російської ракетної атаки 10 жовтня впала бомба. Артист йде і розповідає у камеру про "стратегічні об'єкти", які обстрілюють окупанти. А потім показав величезну вирву від бомби, яка впала прямо на дитячому майданчику.

У відео Потап також звернувся до росіян російською мовою із закликом задуматися, що робить їхня армія.

"Ось тут діти грають, а от сюди ви б'єте. Метрів три воронка. Тут люди гуляють із собаками, студенти, кияни. Подивіться, росіяни, ось куди ви б'єте, самісінький центр Києва. Найкрасивіше місто Європи. А ви боретеся з фашистами ось так. Ми всі фашисти, я репер-фашист, який виріс на "чорній" музиці. Може ви все-таки подумаєте, що щось не так, може дійде до вас?", - каже Потап у ролику з грудкою в горлі.

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