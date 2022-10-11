Популярный украинский исполнитель и рэпер Потап (Алексей Потапенко), который первые месяцы войны провел за границей, а недавно вернулся в Украину, поделился в своем Instagram видео, на котором показал последствия российской атаки на Киев.

Как видно, Алексей прогуливается в парке в самом центре Киева, где во время российской ракетной атаки 10 октября упала бомба. Артист идет и рассказывает в камеру о "стратегических объектах", которые обстреливают оккупанты. А затем показал огромную воронку от бомбы, которая упала прямо на детской площадке.

В видео Потап также обратился к россиянам на русском языке с призывом задуматься, что делает их армия.

"Вот здесь дети играют, а вот сюда вы бьете. Метров три воронка. Здесь люди гуляют с собаками, студенты, киевляне. Посмотрите, русские, вот куда вы бьете, самый центр Киева. Красивейший город Европы. А вы боретесь с фашистами вот так. Мы все фашисты, я репер-фашист, который вырос на "черной" музыке. Может вы все-таки подумаете, что что-то не так, может дойдет до вас?", - говорит Потап в ролике с комом в горле.

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