За словами Насті Каменських, скільки часу не минає, кожне слово досі пронизує до її серця.

Як повідомляє Politeka.net, українська співачка Настя Каменських , яка повернулася до України та продовжує давати благодійні концерти, поділилася зворушливим визнанням. Зокрема, на своїй сторінці в Instagram артистка зізналася, що відчуває щоразу, коли виконує Гімн України.

Артистка зізналася, що кожного разу під час виконання гімну України відчуває суміш болю та невимовної гордості за те, що вона – українка.

Вона також зазначила, що помітила в гімні дуже багато пророчих слів, які збуваються час від часу. Зокрема Насті Каменських здалися пророчими такі рядки: "Душу й тіло ми положем за нашу свободу", "Ще на нашій Україні пісня гучна розляже" та "Україні слава стане між народами".

За її словами, скільки часу не минає, кожне слово досі пронизує до її серця, бо описує долю нашої країни.



"Навіть сьогодні, коли Україна щодня мужньо відстоює свої кордони і бореться з ворогом, а мирні українці змушені ховатися у бомбосховищах, весь світ дивується нашій силі та скандує "Слава Україні!". Тому що ми щоразу доводимо: правда на нашому боці і вона обов'язково переможе!", - додала Настя Каменських.

Нагадаємо, що Каменських у домашньому халаті згадала, як любила готувати та прибирати в кімнатах.

Як повідомляла Politeka, Настя Каменських емоційно відреагувала на низку трагедій в Україні, які спричинили російські окупанти.

Також Politeka писала, що Каменських у поїзді змусила шанувальників переживати за неї.