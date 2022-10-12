Як повідомляє Politeka.net, шоумен Андрій Бєдняков побував у прифронтових містах Донецької області, щоб допомогти місцевим жителям. Поїздка виявилася небезпечною та супроводжувалася постійними "прильотами". Про це телеведучий "Орла та Решки" розповів у Instagram-stories.

В Авдіївці Андрій Бєдняков познайомився з хлопчиком, який продовжує вболівати за донецький футбольний клуб "Шахтар". Але у місті, що знаходиться на межі фронту, мешканці постійно чують вибухи.

"Потрібно робити все швидко. Бах. Бах. Бах. Кожні секунд 10. Прильоти та вильоти. Війна. Нуль. Розвантажуємо, не звертаємо уваги на вибухи. Вони близько. Вони тут скрізь. Розвантажилися. Тепер треба адресно відвезти хліб та консерви", – почав ведучий.

Зірка "Орла і Решки" розповів, що в будинках у населеному пункті, який щодня страждає від обстрілів, майже не залишилося вікон, що вціліли. Також в Авдіївці залишилися люди похилого віку, які майже весь час ховаються у підвалах, а на вулицю виходять, коли чують машини волонтерів.

"Людей 200". "Чому не їдете?" "У мене мама і це моє рідне місто". Сидять на лавках. Очі втомилися. Тільки чують машину – виходять із підвалів ”, – переказав Андрій Бєдняков.

Крім того, що Бєдняков разом із волонтером розвозили хліб та привезли консерви, вони виконували доручення місцевих мешканців. Так, наприклад, люди просили відвести продукти чи "передачі" для родичів та знайомих із сусідніх селищ та міст.

Нагадаємо, що ведучий "Орла і решки" Бєдняков спробував записатися до ЗСУ, але його не взяли.

Як повідомляла Politeka, ведучий "Орла і решки" Бєдняков зі сльозами на очах розповів про те, що відбувається в рідному місті.

Також Politeka писала, що ведучий "Орла і решки" Бєдняков розповів, чому працював у росії після 2014 року.



