Как сообщает Politeka.net, шоумен Андрей Бедняков побывал в прифронтовых городах Донецкой области, чтобы помочь местным жителям. Поездка оказалась опасной и сопровождалась постоянными "прилетами". Об этом телеведущий "Орла и Решки" рассказал в Instagram-stories.

В Авдеевке Андрей Бедняков познакомился с мальчиком, который продолжает болеть за донецкий футбольный клуб "Шахтер". Но в городе, находящемся на границе фронта, жители постоянно слышат взрывы.

"Нужно делать все быстро. Бах. Бах. Бах. Каждые секунд 10 прилеты и вылеты. Война. Ноль. Разгружаем, не обращаем внимания на взрывы. Они близко. Они здесь везде. Разгрузились. Теперь надо адресно отвезти хлеб и консервы", – начал ведущий.

Звезда "Орла и Решки" рассказал, что в домах в населенном пункте, ежедневно страдающем от обстрелов, почти не осталось уцелевших окон. Также в Авдеевке остались пожилые люди, которые почти все время прячутся в подвалах, а на улицу выходят, когда слышат машины волонтеров.

"Людей 200". "Почему не едете?" "У меня мама и это мой родной город". Сидят на скамейках. Глаза устали. Только слышат машину – выходят из подвалов ", – пересказал Андрей Бедняков.

Кроме того, что Бедняков вместе с волонтером развозили хлеб и привезшие консервы, они выполняли поручения местных жителей. Так, например, люди просили отвести продукты или "передачи" для родственников и знакомых из соседних поселков и городов.

Напомним, ведущий "Орла и решки" Бедняков попытался записаться в ВСУ, но его не взяли.

Как сообщала Politeka, ведущий "Орла и решки" Бедняков со слезами на глазах рассказал о происходящем в родном городе.

Также Politeka писала, ведущий "Орла и решки" Бедняков рассказал, почему работал в рф после 2014 года.



