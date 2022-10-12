53-річна знаменита актриса та співачка Дженніфер Лопес є власницею косметичного бренду і часто розповідає про нові "відкриття" в Інстаграм. За словами артистки, вона знає, що треба жінці для боротьби з пігментацією, зморшками та віковими змінами загалом.
Цього разу на сторінці бренду Лопес з'явився кадр із артисткою, яка знову підкреслила молодший вигляд новим чином. Блискуча шкіра, біле вбрання та коштовне каміння в прикрасах вдало гармоніювали між собою.
У мережі відреагували на привабливий стиль Лопес:
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Раніше Дженніфер Лопес показала зворушливі кадри зі своєю подругою та колегою, розповівши про її втрату та тонувши мережу. Дженніфер згадала, як ще недавно вони дозволяли собі веселитися.
«Сила, краса і грація ... 🤍 Моя прекрасна подруга втратила кохання всього свого життя 30 з лишком років».
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